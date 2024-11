Trigêmeos que nasceram prematuros recebem alta hospitalar após um mês

Os trigêmeos nasceram prematuros com 34 semanas de gestação. Após um mês, na sexta-feira passada, dia 1º, eles puderam finalmente voltar para casa com a família

Após um mês de cuidados intensivos no Centro de Neonatologia do Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC), os trigêmeos Nayrlon, Maya e Lauane finalmente puderam voltar para casa. Os pequenos, que nasceram prematuros com 34 semanas de gestação, tiveram alta na sexta-feira, 1º, para voltarem para sua casa em Fortaleza, junto com a mãe, Mariane Goes Gomes, de 19 anos.

A mãe compartilhou a alegria de finalmente poder levar os filhos para casa: “Só tenho que agradecer pela vida deles, pela saúde deles. Fiquei com o coração partido quando fui visitá-los e voltei para casa sem meus filhos, mas agora eles estão saindo comigo, para voltar para casa. É uma felicidade enorme, só agradecer muito a Deus”.



Os trigêmeos nasceram no dia 1º de outubro no HGCC, com idade gestacional de 34 semanas, com os respectivos pesos: gêmeo 1 - 1.820g, gêmeo 2 - 1.250g, gêmeo 3 - 1.460g. Todos os bebês precisaram de suporte ventilatório sendo o com menor peso precisou ser encaminhado para UTI Neonatal.