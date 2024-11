Saúde na Escola: mais de 55 mil novos alunos do Ceará foram incluídos no programa

Todos os 184 municípios do estado fazem parte do Programa Saúde na Escola

Resultado de uma estratégia intersetorial entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, o Programa Saúde na Escola (PSE) promove políticas públicas de saúde e educação integral para crianças, adolescentes, jovens e adultos em todo o país. No Ceará , 55.643 novos estudantes foram incluídos no programa entre os anos de 2023 e 2024.

Entre os assuntos discutidos com os estudantes, estão temas como saúde bucal, alimentação, atividades físicas, prevenção da obesidade, prevenção de ISTs, prevenção de gravidez na adolescência, violência na escola e bullying, além do combate ao tabagismo e às drogas.

No biênio 2023 e 2024, todos os 184 municípios do estado são contemplados por ações do PSE. Durante esse período, o Ceará expandiu de 4.698 para 4.793 escolas atendidas. Ao todo, 1.329.904 estudantes são beneficiados no estado.

A enfermeira especialista em Saúde da Família e Saúde Mental, Layla Leite, que atua no programa pela UAPS Jangurussu do Instituto Cisne, explica que esses momentos são fundamentais para que os alunos possam tirar suas dúvidas e se tornarem mais conscientes sobre o autocuidado com a própria saúde.

“É de suma importância para abordar temas que não são abordados no cotidiano, durante as aulas; informações extracurriculares; prevenção e conscientização sobre os assuntos abordados. A ligação entre a UAPS e a escola é para eles se sentirem acolhidos e saberem onde procurar ajuda quando precisarem”, reforça.



Em todo o Brasil, 24,9 milhões de pessoas são atendidas pelo Programa Saúde na Escola. Wladia Cabral, coordenadora da Escola Delma Hermínia, localizada no bairro Jangurussu, em Fortaleza, acredita que as ações estimulam os alunos a terem consciência sobre alguns assuntos menos populares em ambientes domiciliares.

“Essas ações incentivam a promoção da saúde dos adolescentes. Eles procuram a gente para conseguir atingir o maior número de estudantes do bairro. Isso é bom porque, muitas vezes, os conteúdos das escolas não são muito voltados para isso. Então, eles acabam tendo esse contato maior com a saúde quando eles vão à escola”, conta.