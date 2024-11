Cuscuz, feijão e frango: ministros da Educação do G20 almoçam com alunos em escola do Ceará

As delegações conheceram ainda a cozinha onde é produzido o alimento, dentro da escola. Quarenta alunos participaram do almoço

Os ministros da Educação dos países membros do G20 partilharam um almoço com estudantes da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Jaime Alencar de Oliveira, no bairro Luciano Cavalcante, nesta quinta-feira, 31.

“O feedback foi positivo, todo mundo gostou do sabor da comida, da qualidade, viu como a comida é preparada. E o que foi oferecido hoje não é muito diferente do que é servido todos os dias. Os ministros de fato comeram o que os alunos comem ”, afirma o diretor da escola, Kamillo Silva.

O objetivo da atividade foi mostrar aos representantes internacionais o impacto do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) , que repassa R$ 5 bilhões por ano para garantir refeições aos alunos de 154 mil escolas brasileiras. O ministro da Educação Camilo Santana saudou os ministros e participou do almoço.

Milton Freitas, 16, aluno do Centro Cearense de Idiomas (CCI), passou o almoço conversando com uma representante da Alemanha.

A escola passou por reformas para receber o evento internacional. Além disso, 40 estudantes foram previamente preparados para participar do almoço. Eles puderam sentar à mesa com as autoridades para comer e conversar.

Para ele, o evento foi uma oportunidade de testar o inglês e conhecer autoridades importantes da política internacional. “É algo que pouca gente tem acesso”, afirmou.

Nobuhle Nkabane, ministra da Educação Superior da África do Sul, também ficou interessada no ensino técnico ofertado na escola. “Aqui as crianças estão aprendendo habilidades técnicas. Nós vamos implementar o mesmo modelo no nosso país. Essas garotas querem ser engenheiras, e isso vai ajudar a crescer a economia do Brasil”, afirmou.

O almoço encerrou a reunião do grupo de trabalho de educação do G20, que ocorreu em Fortaleza de terça-feira, 29, até esta quinta-feira, 31. Os ministros seguem reunidos no Centro de Eventos do Ceará até sábado, 2, para a Reunião Global de Educação promovida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).