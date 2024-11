Cerca de 40 kg de maconha embalados para presente são apreendidos em Juazeiro do Norte

Tabletes da droga estavam dentro de uma chácara situada no bairro Frei Damião; imóvel onde material foi encontrado estava desocupado

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) apreendeu, na tarde desta quinta-feira, 31, um total de 39,15 kg de maconha em Juazeiro do Norte, a 527,57 km de Fortaleza. Tabletes da droga, que estavam dentro de uma chácara situada no bairro Frei Damião, foram encontrados embalados em papel de presente.

Conforme informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ofensiva que resultou na apreensão foi realizada pelo Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri.

Ação foi iniciada após informações oriundas da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) apontarem que uma chácara situada no bairro funcionava como um depósito de drogas.