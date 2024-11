Educação: Fortaleza possui 251 salas de inovação e tecnologia

A medida faz parte do programa TechEduca, que reúne ações para a promoção do letramento científico, o acesso às novidades tecnológicas e o incentivo ao protagonismo estudantil. Com projetos da área de robótica, inovação e capacitação de professores, a iniciativa soma investimentos na casa dos R$ 67 milhões.

Fortaleza recebeu 251 novas Salas de Inovação Educacional entre os anos de 2021 e 2024, de acordo com a Secretaria Municipal da Educação (SME). Visando modernizar o modo de ensino na Capital, os espaços contam com layout diferenciado e com equipamentos tecnológicos como chromebooks.

As salas estão divididas entre escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal de ensino, e são apontadas pela atual gestão como referência no trato com educação em Fortaleza.

Organizados em ilhas temáticas, os espaços buscam apoiar o desenvolvimento e o interesse das crianças, a partir de um currículo baseado em tecnologias específicas para o ensino da primeira infância.

“A sala é um complemento importante para o nosso trabalho e faz parte do dia a dia das crianças. No espaço, a partir das múltiplas linguagens, as crianças podem explorar novos conhecimentos, aprendendo a pesquisar, questionar, expressar sua opinião, elaborar hipóteses e ideias, de maneira lúdica e interativa. Isso torna o processo de aprendizagem mais interessante”, explica a professora Janice Débora de Alencar do CEI Ana Amélia Bezerra de Menezes e Souza, em nota divulgada pela SME.