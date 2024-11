Campanha facilita retificação de nome e gênero para população trans em Fortaleza

Dos dias 4 a 8 de novembro, será realizada a campanha "Meu Nome, Minha História" para a população trans de Fortaleza. A iniciativa, promovida pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) em parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Ceará (Arpen-CE), acontecerá na Faculdade de Direito da UFC e tem como objetivo oferecer gratuitamente a retificação de nome e gênero no registro civil para pessoas trans da capital cearense.

A campanha tem como propósito garantir que pessoas trans tenham seu direito à identidade civil respeitado, com os provimentos nº 149/2023, nº 152/2023 e nº 153/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Essa ação busca diminuir as barreiras burocráticas e financeiras que muitas vezes dificultam esse processo, promovendo a visibilidade e o combate à discriminação.

Para mais informações sobre a campanha e o processo de retificação, os interessados podem acessar a página oficial do Tribunal de Justiça do Ceará no link da Campanha Meu Nome, Minha História.