Aldeota, Meireles e mais três bairros de Fortaleza ficarão sem água na segunda-feira, 4

Cinco bairros da Regional 2 de Fortaleza terão o serviço de distribuição de água interrompido na próxima segunda-feira, 4, das 8 às 17 horas. Conforme anunciou a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), os bairros são Varjota, Meireles, Mucuripe, Aldeota e Dionísio Torres. A suspensão programada ocorrerá por conta de melhorias na rede de abastecimento em um trecho da Avenida Padre Antônio Tomás.

O serviço ocorrerá no cruzamento da avenida Padre Antônio Tomás com a avenida Desembargador Moreira e a rua Barbosa de Freitas, no bairro Aldeota. A conclusão dos trabalhos no local está prevista para quinta-feira, 7.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A obra faz parte do projeto de implantação dos Distritos de Medição e Controle (DMCs) em Fortaleza e parte da Região Metropolitana, permitindo maior controle da pressão e vazão da água. O objetivo é equilibrar a distribuição entre os bairros e reduzir perdas de água.