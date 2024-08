Cagece abre centro de operações no Cariri; saiba como funciona

Cariri recebe centro de operações da Cagece Crédito: RODRIGO CARVALHO, em 27/2/2015

Foi implantado, na região do Cariri, uma Célula de Programação de Serviços com base em Juazeiro do Norte, município a 507 quilômetros de Fortaleza. O projeto tem o objetivo de otimizar o atendimento e monitorar o andamento dos serviços solicitados pela população.

Com a implantação, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) reconfigurou a execução dos serviços na região.