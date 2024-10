Obras de usina de dessalinização fecham trilha para o mar na Praia do Futuro

Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal

As obras da Usina de Dessalinização do Ceará (Dessal), têm dificultado o acesso de parte dos moradores da Praia do Futuro, em Fortaleza, ao mar. Localizada na avenida Zezé Diogo, a nova sede da empresa está sendo construída em cima de uma passagem de areia, que era utilizada por moradores para chegar até a faixa arenosa. O problema começou a ser denunciado há aproximadamente duas semanas, quando as cercas que delimitam o espaço da obra começaram a ser erguidas. Desde então, banhistas e surfistas que utilizavam a passagem foram surpreendidos pelo bloqueio e têm utilizado rotas alternativas para chegar até o mar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu tenho essa opção, desse caminho [alternativo] que eu faço aqui com meus meninos. Mas eu já vi pessoas que estão chegando em frente a tela, olhando para um lado, olhando para o outro e pensando ‘e agora o que eu faço para chegar à praia?’”, conta um surfista da região, que preferiu não se identificar.

“É fazer uma passagem de areia. Pegar um trator, fazer uma passagem. Se não, fazer o que estamos fazendo, que seria abrir uma passagem de areia [na lateral da cerca], pega a direita [ao final da cerca lateral], a gente pega a continuidade [fora do trecho cercado] e nós descemos para a praia, como sempre teve [...] Um menino meu já se furou com um ferro e precisou ficar duas semanas sem ir surfar”, pontua. Confira imagens do bloqueio gerado pelas grades Grades foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra Crédito: Samuel Setubal Grades foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra Crédito: Samuel Setubal Grades foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra Crédito: Samuel Setubal Grades foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra Crédito: Samuel Setubal Grades foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra Crédito: Samuel Setubal Grades foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra Crédito: Samuel Setubal Grades foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra Crédito: Samuel Setubal Grades foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra Crédito: Samuel Setubal Grades foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra Crédito: Samuel Setubal

O POVO procurou a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), responsável pela gestão da Dessal. Em nota, a empresa informou que a empresa Águas do Ceará realizou uma limpeza no terreno de mato ao lado, por onde a população transita para acessar a praia. A Cagece também afirmou que tem elaborado um plano de compensação para as famílias do entorno da usina, juntamente da Secretaria das Cidades e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE). Os trabalhos têm sido acompanhados pela Defensoria Pública e vereadores da região. Por fim, a Cagece também destacou o caráter prioritário que tem sido dado à preservação ambiental da Praia do Futuro na obra, com cumprimento de medidas exigidas por órgãos ambientais, além de ações específicas relacionadas à fauna local.

Questionada sobre a possibilidade de abrir uma nova passagem de areia, a Companhia informou, nesta quarta-feira, 30, que não pode realizar intervenções na área, devido ao terreno na praia ser de propriedade da União. Terreno abrange terreno de areninha da Prefeitura A areninha presente no terreno da obra também é um ponto a ser discutido. Conhecida como Areninha do Titanzinho, ela se encontra coberta de areia e sem sinais de reparos recentes, com redes rasgadas e traves comidas pela maresia. Mesmo sob más condições, o local ainda estaria sendo utilizado por crianças da região, que praticam esportes no espaço, mesmo em meio à areia, ventania e ferrugens presentes na areninha.

Tal abandono, de acordo com moradores, seria resultado de uma futura demolição da areninha, que teria sido cedida ao Governo do Estado para dar lugar à usina. Veja atual estado da areninha Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal Grades foram erguidas há cerca de duas semanas para delimitar espaço da obra Crédito: Samuel Setubal Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal Areia teria sido conduzida por fortes ventos em direção à areninha Crédito: Samuel Setubal