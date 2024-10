Comunidade Saporé, no Mucuripe, enfrenta décadas de alagamentos e o medo de desaparecer

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) informou que, até o final de dezembro de 2024 , vai ajuizar uma Ação Civil Pública para que a Prefeitura encerre a vulnerabilidade dos moradores da Comunidade Saporé. O objetivo é o reassentamento na própria área ou em locais próximos.

A Comunidade Saporé, localizada às margens do Riacho Maceió, no bairro Mucuripe, Fortaleza , vive há anos uma luta pela sobrevivência. Historicamente afetada por alagamentos intensos no período chuvoso, a comunidade vê, ano após ano, seu território cada vez mais comprometido.

No entanto, conforme moradores ouvidos pelo O POVO , desde que foram iniciadas, as intervenções parecem ter agravado o problema das inundações.

Apenas no último dia 3 de outubro foi entregue a primeira etapa da urbanização do Riacho Maceió , entre a rua José Lino e av. Engenheiro Alberto Sá. De acordo com a Prefeitura, foram implantadas jardins biofiltrantes para limpeza da água e controle de enxurradas. A obra também inclui a recuperação do Riacho, com barreiras para resíduos sólidos, filtragem com vegetação natural e tratamento para pureza da água no deságue.

Desde 2020, obras de urbanização e drenagem têm sido realizadas ao longo do corpo d’água . Chamado de Parque Linear do Riacho Maceió, a área de mais de 97 mil metros quadrados está localizada entre a rua Tavares Coutinho e a av. Abolição, abrangendo os bairros Varjota, Meireles e Mucuripe. Conforme publicado pelo O POVO , a princípio, a obra deveria ser entregue em 18 meses, ou seja, em fevereiro de 2022.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 03-10-2024: Comunidade do Saporé no Mucuripe. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

De acordo com ela, na última década (2010-2020), apesar do aumento do nível do Riacho no período chuvoso, havia uma média de três casas alagadas. “Mas no ano retrasado, o nível do Riacho parece ter subido. A água passou a entrar em 16 casas. Esse ano subiu para 35. Nós temos medo que esse próximo ano seja ainda pior”.

Amanda Letícia, moradora nascida no Saporé e uma das líderes comunitárias, relembra a realidade antes das obras: "Antes, o Riacho conseguia escoar, mesmo quando chovia muito. A gente sofria, a água entrava na casa das pessoas que moravam na beira do riacho, mas não era tanto. Agora, com o assoreamento e os bancos de areia que se formaram, a água não tem para onde ir”.

O Riacho Maceió nasce através de galerias subterrâneas e emerge a partir do túnel do avenida Alberto Sá, finalizando na avenida Beira Mar. Sua foz, inclusive, recebeu em 2014 a construção do Parque Otacílio Teixeira Lima Neto, conhecido como Parque Bisão. A implementação inspiraria, futuramente ,a criação da atual obra do Parque Linear do Riacho Maceió.

“Normalmente, entre uma nascente e sua foz, há uma diferença de altura que permite uma queda gradual da água, desacelerando sua força. No caso do Riacho Maceió, essa diferença é de apenas três metros, o que é insuficiente para um escoamento eficiente" , afirma a arquiteta.

"Em obras de recuperação de corpos d’água, o ideal é começar pelas nascentes. No caso do Riacho Maceió, as intervenções iniciaram pela foz. Com chuvas intensas e infraestrutura inadequada, o volume de água aumenta rapidamente, carregando poluentes que o riacho não consegue drenar. Sem ter para onde ir, a água extravasa o leito do riacho e invade as margens", explica.

Juliana de Boni aponta que a área da Saporé, próxima da foz, tem um declive ainda mais acentuado. Isso influencia diretamente nos alagamentos do local.

Também moradora da Comunidade, Andréia Cena foi uma das que foram impactadas pelas enchentes nos últimos anos. No período chuvoso de 2022, ela se viu na situação desesperadora de sua residência, de palafitas, ter sido quase totalmente destruída com a força do Rio.