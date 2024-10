Aquasis completa 30 anos e lança documentário sobre ações em prol da biodiversidade

Documentário será lançado no dia 7 de novembro, no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, e visa apresentar ações em prol do meio ambiente no Ceará

A Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis) completou 30 anos de conservação da biodiversidade no Brasil e no Ceará. Em homenagem aos anos de dedicação do projeto, o documentário “Aquasis: 30 anos de conservação da biodiversidade” fará uma retrospectiva das ações em prol do meio ambiente. A estreia ocorre no dia 7 de novembro, no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, às 19h.

Segundo a Aquasis, é uma oportunidade única do público ver a história da ONG durante esses 30 anos, além de conhecer o trabalho na preservação de espécies como o soldadinho-do-araripe e o boto-cinza, além de outras. O documentário também apresenta depoimentos e registros visuais. Os ingressos para o ver o documentário estão disponíveis via Sympla.

Fundada em 1994, Aquasis afirma que tem ficado à frente das mobilizações locais por justiça ambiental, protegendo espécies ameaçadas e habitats que estão em situação crítica em diferentes regiões do Ceará. Afirma ainda que busca inspirar as futuras gerações em busca de um planeta mais saudável e equilibrado. No dia do evento é necessário levar 2kg de alimentos que deverão ser doados para instituições sociais.