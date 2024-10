Juros: fôlego de queda esfria com piora do câmbio e Treasuries e taxas ficam de lado

Os juros futuros fecharam a sessão perto da estabilidade. O mercado não teve fôlego para esticar o recuo das taxas, com o movimento de baixa esfriando já no início da tarde, em linha com a piora do câmbio e da curva dos Treasuries. Assim, passaram a oscilar ao redor dos ajustes de sexta-feira com viés de alta durante toda a segunda etapa, influenciados também por alguma cautela com a agenda pesada da semana.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 12,69%, estável ante o ajuste de sexta-feira. A do DI para janeiro de 2027, também estável, encerrou em 12,82%, e a do DI para janeiro de 2029, passou de 12,82% para 12,84%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os poucos drivers que o mercado teve na sessão se deram pela manhã, com o tombo dos preços do petróleo e a queda do dólar ante o real abrindo espaço para o mercado corrigir parte do avanço da sexta-feira. À tarde, as taxas passaram a andar de lado, na medida em que os yields dos Treasuries se firmaram em alta e o dólar zerou a baixa. No geral, a liquidez foi reduzida nos principais contratos.