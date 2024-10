Único mesário cego de Fortaleza no 2° turno elogia urnas eletrônicas; 'bastante seguro'

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27-10-2024: josé Roberto, Jornalista mesário cego que trabalha nas eleições e a movimentação de votos na Escola EEMTI Maria José Santos Ferreira Gomes. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

Exercendo a função desde 2022, Alanna não pôde participar do segundo turno por motivos de doença, o que fez do estreante Roberto o único mesário cego na decisão do futuro prefeito de Fortaleza para o mandato 2025-2028. O desejo de ser mesário, inclusive, surgiu em Roberto após acompanhar a primeira experiência da esposa nas eleições majoritárias daquele ano. “O País precisa deste serviço. A gente como eleitor quer chegar e ter todo o suporte para votar. Para isso é preciso que alguém se disponibilize a fazer o serviço. É uma experiência diferente você exercer esse trabalho, contribuir com a cidadania”, comenta o voluntário. Trabalho como mesário Na zona eleitoral, Roberto é responsável por identificar o número do título de cada eleitor que chega para votar. Esse serviço é possível graças a um sistema que combina leitor de tela para deficientes visuais e um aviso sonoro, o qual ele usa para buscar os nomes dos votantes.

A atividade é feita em parceria com outros dois mesários, onde o primeiro passa os nomes dos eleitores para o jornalista realizar as buscas e um outro libera a urna para votação, a partir do número de título informado por Roberto. Essa é a mesma função realizada por Alanna no CEI São Carlos, também no Quintino Cunha. O mesário conta ter ficado ansioso antes de estrear na função, mas contou com o apoio da companheira já experiente no cargo. “Fiquei um pouco ansioso, porque né? Primeira vez realizando uma tarefa. A gente vai pegando as manhas. Ela [Alanna] me ajudou bastante. Me passou como era todo o trabalho, o fluxo, trabalho com arquivo eletrônico. Em casa não faltou diálogo”, conclui.

Maior acessibilidade a partir da urna eletrônica Votante desde 1992, Roberto lembra das primeiras eleições que participou, ainda com o uso de cédulas. O jornalista recorda a falta de acessibilidade à época, quando precisava decorar a ordem dos candidatos dispostos na cédula, que era informada por um mesário. Hoje, destaca a acessibilidade da urna eletrônica, que com teclas em braile, sonorização, entre outros dispositivos, fornece mais autonomia para o eleitor cego e credibilidade para o processo eleitoral. “A urna é muito acessível. Ela é toda sinalizada com o braile e ela tem a voz, então é bem tranquilo você votar. Eu me sinto bastante seguro em utilizar a urna eletrônica. Ela te dá um feedback completo do que você está fazendo”, conclui o mesário.