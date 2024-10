Ciclofaixa em rua do bairro Messejana é usada por carros e motos; veja penalidades

“Eles não param exatamente com frequência, mas às vezes eles [os condutores] precisam descer uma pessoa e não tem estacionamento. É só o período de descer ou entrar uma pessoa, aí eles vão embora”, conta Francisco Wênio, 40, porteiro de uma escola localizada na via.

Em pouco mais de uma hora, numa manhã no início deste mês, O POVO esteve no local e presenciou três carros e uma moto usando a faixa exclusiva para tráfego ou parada.

Reservadas para uso de ciclistas, as ciclofaixas da rua Pergentino Maia, no bairro Messejana, em Fortaleza , estão sendo utilizadas por motoristas e motociclistas, principalmente para estacionamento. Situação é denunciada por moradores e trabalhadores da região como recorrente.

Questionado sobre a parada em cima das faixas, um dos motociclistas que utilizava o espaço de forma irregular, Francisco Eranilton, 50, afirmou que sabe do uso exclusivo e por isso não costuma ficar estacionado no local, apesar de as "paradas rápidas" também configurarem infração.

"Eu não estaciono lá não. Está com pouco tempo que eu fiz minhas aulas da carteira de habilitação e lá explicaram. Tanto que eu pensei 'rapaz vou tirar logo daqui, senão os guardas chegam e me multam", conta.