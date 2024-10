Homem é preso e nove motos são apreendidas após racha em Fortaleza

Ao perceberem a movimentação, a equipe iniciou um acompanhamento tático. Durante a operação, alguns motociclistas colidiram entre si e tentaram fugir.

Na ação um jovem de 18 anos foi detido entre os envolvidos, além disso, foram apreendidas motocicletas que apresentavam irregularidades, como falta de documentação e placas cobertas por adesivos. As motos apreendidas não possuíam restrições de roubo ou furto.

De acordo com a PMCE, o suspeito e os veículos foram levados ao 34º Distrito Policial, onde um inquérito policial foi aberto com base nos artigos 308 do Código de Trânsito Brasileiro e 311 do Código Penal Brasileiro.