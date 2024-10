Homem é baleado durante tentativa de latrocínio em Fortaleza

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), vitima foi abordada por um suspeito em via pública e em seguida lesionada por disparos de arma de fogo.

Ainda conforme pasta, um inquérito por meio de portaria foi aberto no 16° Distrito Policial (DP), unidade da Policia Civil do Estado (PC-CE) que "realiza diligências com o objetivo de identificar, localizar e prender o suspeito da ação criminosa". Quadro de saúde do homem não foi divulgado.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.