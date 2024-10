Homem está há 10 dias desaparecido após sofrer acidente de moto e fugir de hospital

Após sofrer um acidente de moto, o homem passou por algumas unidades hospitalares até ser encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF), de onde se evadiu sem alta médica após alguns dias internado Crédito: Acervo Pessoal

Um homem de 38 anos, identificado como Manoel Ricardo de Souza, desapareceu após sair, sem autorização de alta, do Instituto Doutor José Frota (IJF), no bairro Centro, em Fortaleza. Ele estava internado após sofrer um acidente de moto, que, segundo a família, causou um corte da testa e fraturas na costela. O homem se evadiu do hospital no último dia 13 e está desaparecido desde então.

De acordo com a irmã de Manoel, Maria Zilmar de Souza, de 55 anos, que estava acompanhando o irmão como visitante, ele mora sozinho no interior de Itapipoca, a 136,5 km de Fortaleza. Conforme o relato da familiar, antes de ir para o IJF, ele já teria passado por outras duas unidades de saúde. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Segundo informações da irmã, ele chegou a avisar que queria fugir do hospital. “Fomos lá de manhã cedo para ver ele, e a assistente social informou que ele fugiu”, relata ela. Conforme Zilmar, o irmão segue sendo procurado e outras pessoas também estão ajudando na busca.

“O IJF está à disposição dos órgãos de investigação e da família para auxiliar na localização”, finaliza a nota.

Em nota ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) está investigando o caso de desaparecimento, que foi registrado no último dia 14. "Diligências e oitivas estão em andamento, no intuito de localizar o homem. O caso está a cargo da 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (12ª DHPP), unidade especializada da Polícia Civil", finaliza a nota.