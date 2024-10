MP argentino recebe pai de Liam Payne e nega divulgação de exames toxicológicos

O Ministério Público da Argentina informou nesta terça-feira (22) que se reuniu com o pai do ex-One Direction Liam Payne, falecido na semana passada em Buenos Aires, e garantiu a ele que os exames toxicológicos ainda não foram divulgados, após relatos da imprensa sugerirem que seu filho tinha drogas no organismo.

"O representante do Ministério Público Fiscal informou ao pai que ainda não foram concluídos os exames toxicológicos e histopatológicos complementares à autópsia, e que seus resultados são necessários para decidir sobre a liberação do corpo", diz o comunicado publicado pelo MP.

Também indicou que "não tem conhecimento até o momento de outros exames ou análises de laboratório e tampouco divulgou qualquer tipo de relatório técnico específico fora do contexto exclusivo da investigação e do processo judicial correspondente ao caso".