Pesquisa Atlas em Porto Alegre: Sebastião Melo tem 55,5% e Maria do Rosário, 41,3%

A nova pesquisa Atlas divulgada nesta terça-feira, 22, sobre o cenário eleitoral em Porto Alegre (RS) mostra o atual prefeito Sebastião Melo (MDB) à frente na corrida pela prefeitura da capital gaúcha, com 55,5% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece a deputada federal Maria do Rosário (PT), com 41,3% das menções. Outros 2,7% afirmaram que votarão em branco ou nulo, e 0,5% continua indeciso.

Melo quase conseguiu se eleger no primeiro turno, quando fez 49,7% dos votos válidos (345.420 votos). Maria do Rosário avançou para a segunda etapa do pleito após receber 26,3% (182.553 votos).

Quando são considerados apenas os votos válidos na atual pesquisa, Melo tem 57,2% e Maria do Rosário, 42,8%, uma diferença de 14,4 pontos porcentuais. Esse foi o primeiro levantamento do instituto sobre as intenções de voto no segundo turno da cidade.