Veja receitas e rituais para aproveitar as energias do Halloween

Rituais podem ser feitos no Halloween para alcançar desejos (Imagem: Igor Normann | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O Halloween, conhecido no Brasil como Dia das Bruxas, é uma festa repleta de diversão e fantasia, mas também de tradições ancestrais. A sua origem remonta a mais de 2 mil anos, nas celebrações do povo celta. Naquela época, o evento era chamado de Samhain. Ele marcava a transição do ano, que começava em 31 de outubro e terminava em 2 de novembro. Essa “época de passagem” era considerada a mais propícia para realizar desejos e estabelecer contato com elementais e espíritos. Isso porque a barreira entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava mais tênue, permitindo a comunicação com os espíritos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Era um momento de reverência às forças sobrenaturais e de pedidos de bênçãos para o novo ciclo. Por isso, eram feitos rituais nos quais se acendiam fogueiras e se faziam oferendas, simbolizando a esperança de um ano frutífero.

Abaixo, Tânia Gori, bruxa e fundadora da Casa de Bruxa, ensina rituais e receitas para aproveitar a data. Confira! Decoração e ritual Para quem deseja celebrar o Halloween em casa, é possível recriar a magia celta com abóboras recortadas, iluminadas com velas pretas, roxas e laranjas, que simbolizam fertilidade e sabedoria. Outra tradição é o uso de um caldeirão, em que os convidados podem depositar bilhetes com seus desejos. Esses bilhetes serão queimados ao final da festa para que as preces sejam levadas pela fumaça aos espíritos. As moedas recolhidas devem ser doadas, honrando os antigos rituais de generosidade.

Pasteizinhos ajudam a atrair amor e amizade no Halloween (Imagem: Arina P Habich | Shutterstock) Receitas mágicas para o Halloween Tânia Gori, bruxa e fundadora da Casa de Bruxa, compartilha receitas simbólicas para compor o clima da festa. A seguir, confira uma sugestão de petiscos mágicos para harmonizar com o momento místico! Pasteizinhos de Freya (para amor e amizade) Ingredientes Massa

4 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento em pó

1/2 colher de chá de sal

4 ovos

3/4 de xícara de chá de açúcar

4 colheres de sopa de água

Casca de limão e canela em pó Recheio 4 maçãs picadas

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de açúcar Calda 3 colheres de sopa de mel

2 colheres de sopa de gengibre em pó

2 xícaras de chá de açúcar

2 xícaras de chá de água

Sementes de papoula Modo de preparo Em um recipiente, misture os ingredientes da massa até ficar homogênea e abra-a com um rolo em uma superfície lisa. Corte no tamanho e formato desejado, adicione o recheio e feche as pontas dos pasteizinhos. Coloque em uma forma forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Em um recipiente, misture todos os ingredientes da calda e despeje sobre os pasteizinhos para um toque final.

Ponche mágico Para brindar a ocasião, Tânia Gori sugere um ponche especial. Ingredientes Maçãs a gosto

Vinho a gosto Modo de preparo Corte as maçãs em pequenos cubos, coloque-as em um jarro de vidro e adicione vinho. Durante o ritual, os participantes formarão uma roda, segurando as mãos e mentalizando seus desejos. Ao final, o vinho será servido, e quem encontrar mais pedaços de maçã em seu cálice terá seus desejos realizados com mais rapidez. Tânia Gori – Bruxa, astróloga e escritora