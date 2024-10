Valorização do petróleo eleva defasagem de preços da gasolina e do diesel, mostra Abicom

A valorização do petróleo no mercado internacional deixou os preços da gasolina e do diesel produzidos pela Petrobras abaixo dos praticados no Golfo do México, região usada como referência por importadores. Já a Acelen, responsável por 14% do mercado de refino, aumentou o valor do litro do diesel em R$ 0,03 na quarta-feira passada, atingindo a paridade do preço para o produto, mas não alterou o valor da gasolina.

Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a gasolina vendida pela Petrobras está 5% abaixo do preço internacional, com espaço para aumento de R$ 0,14 por litro, enquanto na Refinaria de Mataripe, da Acelen, essa defasagem é de 7%, o que poderia gerar uma alta de R$ 0,19 por litro para atingir a paridade de importação (PPI).

O último reajuste da gasolina pela Petrobras ocorreu em julho deste ano, um aumento da ordem de R$ 0,20 por litro. Já o diesel teve o último reajuste em dezembro de 2023, uma queda de R$ 0,30 por litro.