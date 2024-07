Estudante do colégio dos Bombeiros ganha medalha de ouro no Campeonato Cearense de Judô

Uma estudante do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Escritora Rachel de Queiroz (CMCB), do 4º ano do ensino fundamental, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Cearense de Judô, concorrendo pela categoria sub-11.

A aluna Maria Sofia Moraes Freitas foi celebrada pela escola, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). “Maria Sofia se destacou pela habilidade e determinação. Sua vitória é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar”, citou a SSPDS em informações publicadas no site oficial da pasta.

O colégio ressaltou o esforço dos alunos e a vitória de Maria Sofia. “A judoca treinou arduamente para alcançar este resultado. Seu empenho e disciplina são exemplos inspiradores para todos os colegas”, publicou a SSPDS. O torneio aconteceu de 26 a 28 de julho no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza.