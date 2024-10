'Missa com Crianças' reúne dezenas de jovens na capela de Santa Luzia

Filho da arquiteta Gabriela Figueiredo , 37, ele participou da celebração ao lado da irmã, Helena, que tem oito anos. “Tem gente que acha que a semana começa na segunda-feira, mas para mim inicia no domingo com a missa, que deixa tudo diferente, tudo melhor. Tem dias que eu estou sentindo alguma dor, daí eu começo a rezar e tudo passa. Essa igreja aqui é a melhor que eu poderia ficar”, declara.

Manhã de fé para João Guilherme , 10 anos, neste 20 de outubro. Ele conta que sua semana inicia no domingo, onde renova suas energias após participar da “Missa com Crianças”. O pequeno relata que há mais de um ano frequenta esta celebração religiosa, que acontece semanalmente na Capela de Santa Luzia, de 10h30min às 11h30min, no bairro Jardim das Oliveiras, e agora completa 10 anos.

Celebração aproxima jovens da religião

Coordenadora da “Missa com Crianças”, Thaís Santiago destaca que a celebração é um momento dos pequenos se encontrarem com a palavra de Deus.

“Nós procuramos utilizar uma linguagem que elas entendam. Nós nos apropriamos do fantoche, através do uso de bonecos, que é uma forma lúdica de ensinar para essas crianças a importância da crença em Jesus, na palavra dele. Resolvemos fazer uma missa voltada para eles e são eles que hoje chamam os pais para participar dessa importante celebração”.

Thaís explica que, durante todo o evento, os pequenos participam do ofertório, do coral e fazem as leituras da missa de forma interativa, juntamente com o padre. “Todas ficam à vontade. É um ambiente voltado para elas. Sempre tem gente nova, não só das redondezas, mas também de outros bairros mais distantes. O interessante é que ao longo desses anos temos acompanhado o crescimento dessas crianças”.