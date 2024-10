Adolescente é morta a tiros em via pública de Fortaleza

Uma adolescente de 16 anos morreu, nesse domingo, 13, ao ser alvejada por tiros de arma de fogo em uma via pública no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza .

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias da morte. Na ocasião, equipes da Polícia Militar do Estado (PMCE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) chegaram a ir ao local.

A investigação está a cargo da 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DHPP) da PC-CE.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.