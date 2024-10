Concerto musical vira trilha sonora do pôr do Sol na Ponte dos Ingleses

FORTALEZA-CE, BRASIL, 13-10-2024: Projeto Pôr do Sol, na Ponte dos Ingleses. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

As notas iniciais são das ondas. Em movimentos de ida e vinda, amplificados pela ventania, elas batem nas pedras abaixo e definem o tom da apresentação musical que está prestes a começar neste domingo, 13, na Ponte dos Ingleses. Como se pretendesse elogiar a chegada do pôr do Sol, os acordes do piano antecipam a música “Cheia de Mania”, da banda Raça Negra. Os transeuntes, que há cerca de meia-hora passeavam ao redor, agora estão fixos em pontos próximos ao palco. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Eu quis ver como era sendo aqui (na Ponte dos Ingleses), já que o espaço foi revitalizado”, explica a analista de sistemas Danielle Sena, 32. “A vista daqui é maravilhosa, então juntar pôr do sol com música, que é algo que eu gosto muito, é uma ideia bacana”.

É na incorporação de elementos da música popular em instrumentos relacionados ao estilo clássico que o projeto “Pôr do Sol Fortaleza” expressa a sua brasilidade. “A gente é bem democrático na questão das músicas. Inclusive, estou sempre variando os meus convidados, do cantor clássico ao cantor do forró”, destaca o pianista Felipe Adjafre, um dos organizadores da iniciativa. “E nisso, vamos formando o repertório também de acordo com o público”. O carinho pelo projeto e seu público é notável em Adjafre. Ao perceber a falta do sistema de som usual para o funcionamento da apresentação, o pianista decidiu disponibilizar o próprio equipamento para que o concerto pudesse acontecer. A decisão, que acarretou em 15 minutos de atraso, foi aplaudida pelo público.

Mesmo sem saber, a escolha do músico foi auspiciosa para a pedagoga e estudante de psicologia, Adriana Brizeno, 52. Antes da apresentação, a fortalezense havia compartilhado com a repórter que pretendia assistir ao concerto, embalada pelo pôr do Sol de sua cidade natal. "Depois da reforma, é a primeira vez que eu venho. Mas o meu encanto com o pôr do Sol é algo que vem desde sempre, é um dos programas que mais me encantam", confessa Adriana. "Acredito que vou sair daqui renovada, mais feliz e com as energias revigoradas".

Concerto na Ponte dos Ingleses: participação inusitada no projeto

O flautista Germano Guimarães é apresentado. Sob as palmas do público, que seguram as câmeras dos celulares em riste, prontos para gravá-lo, o músico acompanha Felipe Adjafre na interpretação de “Se…”, música do cantor Djavan. “É muito interessante trazer para cá a flauta, que é um instrumento que a gente costuma ver muito no clássico”, comenta Guimarães. “Estou trazendo um repertório ligado um pouco ao forró antigo, junto com a cantora (Solange Lima), um pouco da MPB, pra gente poder trazer essa diversidade de repertório”. O motivo é colocar a flauta em gêneros que o público possa não esperar do instrumento musical. Mas, como se a própria produção clássica estivesse invariavelmente ligada ao som melódico, uma pequena Odette (personagem do balé “O Lago dos Cisnes”) aparece de supetão.