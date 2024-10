CNBB: Conferência nacional reune bispos das nove dioceses do Ceará

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil: Bispos das nove diocese do Ceará vão se reunir em evento Crédito: Divulgação/Conser

Os bispos das nove dioceses do Ceará se reunirão no Seminário São José de Teologia, localizado em Fortaleza, nos dias 14, 15 e 16. O evento faz parte das atividades do Regional Nordeste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Um novo secretário executivo do Regional será apresentado na ocasião. A solenidade será presidida por Dom Magnus Henrique Lopes, bispo da Diocese do Crato. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro dia do encontro, segunda-feira, 14, será reservado aos bispos. Após o almoço, eles terão um encontro privativo.

No segundo dia, terça-feira, 15, as atividades começam com a oração das Laudes às 7h45min, seguida de um momento de oração pessoal diante do Santíssimo Sacramento. A primeira conferência do dia será conduzida pelo professor Vinícius da Silva Paiva. Ele é bacharel em Teologia, especialista em Mariologia e Doutrina Social da Igreja, e doutorando em Teologia Sistemática. Às 14h20min, após o almoço, haverá uma segunda conferência, também conduzida pelo professor Vinícius, com foco no planejamento pastoral. O dia se encerrará com uma celebração eucarística às 18h.