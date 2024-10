Incêndio atinge hospital municipal de Maranguape

Não há registro de feridos, e fogo foi controlado com extintores da unidade

Crédito: Via whatsapp O POVO

Um principio de incêndio atingiu a áre de repouso de funcionários do Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Hersbster, localizado no bairro Outra Banda, no município de Maranguape, por volta das 9h50min desta terça-feira, 8. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), a situação foi controlada por dois agentes que se encontravam na unidade de saúde. Eles utilizaram os extintores disponíveis na unidade para eliminar o incêndio.