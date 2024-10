Hoje é Dia: Dia das Crianças e 20 anos de Radioagência são destaques

Morte do ator estadunidense Christopher Reeve (20 anos) - seu personagem mais famoso foi como SuperHomem

Morte do cantor e compositor José Gonçalves (70 anos) - da dupla "Zé e Zilda", formada por ele e sua mulher, Zilda Gonçalves

Dia Mundial da Saúde Mental - comemoração internacional, que foi instituída pela Federação Mundial para a Saúde Mental com o apoio da Fundação de Saúde Mental e da ONU desde 1992

Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher - comemorado desde 10 de outubro de 1980 para marcar a data em que inúmeras mulheres reuniram-se nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, como parte de um movimento de caráter nacional, em protesto contra o então índice crescente de crimes contra mulheres em todo o Brasil

Nascimento do cantor e compositor maranhense João do Vale (90 anos)

Morte do escritor e jornalista mineiro Fernando Sabino (20 anos)

Nascimento da tenista paulistana Maria Esther Andion Bueno (85 anos) - conhecida como "A Bailarina do Tênis" e a primeira pessoa de nacionalidade brasileira a vencer um Grand Slam de tênis, no Torneio de Wimbledon

Morte da cantora fluminense Odete Amaral (40 anos)

Roberto Landell de Moura obtém patente norte-americana para o transmissor de ondas, invenção de sua autoria que juntamente com outras tornam o padre gaúcho um pioneiro na ciência da telecomunicação (120 anos)

Yom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico - começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com Setembro, Outubro ou Novembro), continuando até ao seguinte pôr do sol

Dia Internacional da Menina - comemoração instituída pela ONU na Resolução Nº 314 de 19 de dezembro de 2011, com o apoio da entidade canadense, Plano Internacional que atua em mais de 60 países desde 1937, enquanto defensora dos direitos das crianças e promotora da campanha "Porque Eu Sou uma Menina"

Emancipação da cidade de Campina Grande (160 anos)

Lançamento do programa "Escolinha Mirim", veiculado na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (70 anos) - visava ensinar mecanismos de produção de rádio às crianças, e era transmitido nas segundas, quartas e sextas-feiras

Início da Radioagência Nacional (20 anos)