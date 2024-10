Adolescente morre após perder controle de motocicleta e colidir com árvore em Fortaleza

Jovem estaria trabalhando como entregador de frango no momento do acidente registrado na manhã desta terça-feira, 8, no bairro Parque Santa Rosa

Um adolescente de 15 anos morreu após ter perdido o controle de uma motocicleta e, em seguida, colidir com uma árvore na rua Cônego de Castro, no bairro Parque Santa Rosa, em Fortaleza. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira, 8. A vítima ainda não identificada.

O jovem estaria trabalhando como entregador de frango no momento do acidente. Ainda não há informações de como o adolescente perdeu o controle do veículo. Ele morreu no local do acidente. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso, que está a cargo do 19° Distrito Policial (19° DP).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e estiveram no local para colher indícios que vão auxiliar na investigação do acidente.