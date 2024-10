Troca de tiros deixa duas pessoas mortas e cinco feridas em São Gonçalo do Amarante

Caso foi registrado na noite desse domingo, 6. Dupla foi presa nesta segunda-feira, 7, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) suspeita de envolvimento no crime

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou em nota nesta segunda-feira, 7, que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou dois homens, de 23 e 27 anos, suspeitos de envolvimento no duplo homicídio. Esses dois foram baleados no confronto, conforme O POVO apurou.

Sete pessoas foram baleadas em uma troca de tiros na noite desse domingo, 6, no município de São Gonçalo do Amarante , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso foi registrado às 23h37min na praça da Prejubaca, no Centro da cidade.

Ao chegarem ao local, houve uma troca de tiros entre as duplas, que foram lesionadas, e os tiros atingiram outras pessoas. Uma fonte da segurança pública informou, no entanto, que o caso não está relacionado à briga política.

O POVO ainda apurou que os dois presos suspeitos do crime foram até o local onde estava ocorrendo a comemoração de um candidato da região para matar dois homens que, ainda no mesmo dia, tinham tentado matá-los.

Os dois mortos tambpem tinham passagens pela Polícia, a vítima de 29 anos por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O outro homem, de 26 anos, tem passagens por homicídio e posse irregular de arma de fogo.

Conforme a SSPDS, as investigações estão a cargo da Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, unidade da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que segue realizando diligências para identificar e capturar outros suspeitos do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.