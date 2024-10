Petrobras anuncia descoberta de gás que poderia dobrar reservas na Colômbia

A Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (3), uma "enorme descoberta" de gás natural no Caribe colombiano, que pode duplicar as reservas do país, que enfrenta uma seca severa que ameaça o abastecimento de energia.

Esta é a maior descoberta desde a década de 1990, com reservas por seis terapés cúbicos de gás, e "tem o potencial de duplicar as reservas da Colômbia", informou o gerente geral de Ativos Exploratórios da Petrobras, Rogério Soares, durante um evento em Cartagena (norte).

O tamanho do reservatório é comparável ao do Campo Cuchupa em Ríohacha (norte), que forneceu gás ao país nos últimos 45 anos.