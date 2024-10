Genro de Lula continua com campanha em cidade do SE, mesmo com candidatura barrada

O Ministério Público Eleitoral (MPE) apresentou a ação contra a candidatura de Segundo, levando em consideração que o candidato vive em união estável com Lurian Cordeiro Lula da Silva, filha mais velha do presidente. O órgão destacou que a relação de Segundo e Lurian é pública e divulgada nas redes sociais.

Segundo é genro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se apresenta nas redes sociais como "Danilo de Lula". Ele tem uma candidatura "sub judice", mas pode receber votos nas urnas neste domingo, 6, se o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não julgar o caso até lá.

A defesa do candidato afirmou, em nota enviada à Coluna do Estadão nesta quarta-feira, 2, que recorrerá à decisão da Justiça Eleitoral sergipana no TSE.

O parágrafo sétimo do artigo 14 da Constituição diz que cônjuges e parentes até o segundo grau do presidente da República são inelegíveis, exceto se já ocuparem um cargo eletivo e concorrerem à reeleição. Danilo não se encaixa nessa exceção.

"A defesa informa que apresentará o recurso ao TSE ratificando ainda que tem absoluta convicção de que Danilo e Lurian não convivem sob o regime de união estável, de sorte que não há qualquer óbice jurídico à candidatura de Danilo à prefeitura do município de Barra dos Coqueiros-SE".

Logo após a decisão da Justiça Eleitoral, o genro do presidente publicou um vídeo questionando os candidatos a razão de quererem levar a eleição para o "tapetão". "Eleição se ganha no voto, na vontade do povo. Vamos deixar que o povo da Barra dos Coqueiros decida", disse.

Segundo, que concorre a chefia do Executivo da cidade de 44 mil habitantes com Airton Martins, do PSD e Alberto Macedo, do União Brasil, tem destacado sua proximidade com Lula na campanha e a apresenta como diferencial para aproximar a cidade com o Planalto.