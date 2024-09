Após debelar incêndio, Bombeiros fazem alegria de crianças com jato de água em Juazeiro

A interação aconteceu após o atendimento de uma ocorrência no bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte

Bombeiros militares compartilharam momento de diversão junto a crianças do bairro Tiradentes, em Juazeiro do Norte, região do Cariri, na último dia 23. As imagens da brincadeira foram divulgadas nas redes sociais do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) pelo perfil Juazeiro Fire.

Conforme o soldado Cid Elton, da corporação de Juazeiro, os Bombeiros foram acionados para uma ocorrência de incêndio em residência e, ao chegarem ao local, a localização não batia com as coordenadas do GPS. Quando chegaram lá, as crianças orientaram os agentes de qual seria a casa que estava em chamas.

"E aí nós fomos até a casa e controlamos o incêndio e, depois, como as crianças permaneceram lá, a gente viu que eles estavam eufóricos com a nossa presença. Nisso, eu joguei água nas crianças e elas gostaram", relatou o soldado que estava na ocorrência.