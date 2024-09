Nova unidade fixa do Vetmóvel começa a funcionar no bairro Passaré, em Fortaleza

Unidade fixa, instalada ao lado da Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó, ofertará testes para diagnóstico do calazar e vacinação antirrábica para cães e gatos

A raiva é uma doença letal, que pode levar à morte animais e humanos infectados. Assim, o diagnóstico precoce do calazar possibilita que o animal tenha acesso ao tratamento adequado e possa ter seu tempo de vida prolongado, conforme a Coordenadoria.

Um novo Vetmóvel , equipamento municipal de serviços veterinários para cães e gatos, começou a funcionar no bairro Passaré, em Fortaleza, nesta quinta-feira, 26. Gerida pela Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-estar Animal (Coepa), a unidade fixa foi instalada ao lado da Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó e funcionará exclusivamente para aplicação de vacinas e testes de calazar (veja horários abaixo).

Os bichanos podem receber a vacina antirrábica a partir dos quatro meses, anualmente. Fêmeas das espécies não podem estar prenhes, lactantes ou no cio no dia da vacinação.

É necessário que o tutor do animal apresente RG, CPF e comprovante de endereço da cidade de Fortaleza. Os cachorros devem ser levados com coleira, guia e focinheira, enquanto os gatos precisam estar em caixas de transporte adequadas, sendo somente um animal por caixa.

A ampliação dos trabalhos do Vetmóvel ocorre na mesma semana em que é comemorado o Dia Mundial da Luta contra a Raiva, celebrado no sábado, 28 de setembro. Segundo a Coepa, entre junho de 2018 e agosto de 2024, foram aplicadas mais de 28 mil doses do imunizante.

Além desta unidade fixa do novo Vetmóvel, há outras duas itinerantes, que estão atualmente nos bairros Parque Santa Maria e Antônio Bezerra.

Os demais serviços veterinários, como castrações, que são agendadas junto à equipe da Coepa, e consultas clínicas podem ser realizados na Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó e naquelas duas unidades itinerantes do Vetmóvel.