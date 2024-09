Dois dos três presos no CE em operação contra pornografia infantil são soltos

Dois dos três homens que foram alvos no Ceará da operação Terabyte , deflagrada em todo o País para combater o compartilhamento via internet e a posse de material de abuso infantojuvenil, tiveram a liberdade restituída e responderão aos processos em liberdade . As decisões foram tomadas em audiências de custódia realizadas nessa quinta-feira, 26.

João Pedro também foi autuado no artigo 241-A do ECA: “Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”.

Já Pedro Enrique da Silva Soares, de 41 anos, teve a prisão preventiva decretada. Todos os três foram autuados pelo crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente”.

Marlon Vitor foi preso no bairro Planalto Ayrton Senna por volta das 6h15min da manhã de quarta. Em um celular encontrado na casa do estudante universitário, os policiais civis encontraram imagens pornográficas envolvendo menores de idade.

João Pedro, por sua vez, foi preso no bairro Varjota. A Polícia encontrou os conteúdos criminosos em um celular (também em grupos do Telegram) e em um tablet (em perfis do Google Drive). Em depoimento, João Pedro confessou o crime.

João Pedro também teve a liberdade restituída com base no fato de ser réu primário, ter bons antecedentes e ter residência fixa. “Este Juízo não vislumbra, pelo menos neste momento, a presença de elementos concretos que evidenciem ameaça à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal a ensejar na conversão da prisão em flagrante em preventiva”, afirmou a juíza Danielle Pontes de Arruda Pinheiro.

Prisão no Conjunto Ceará



Dessa forma, o único suspeito a ter a prisão preventiva decretada até o momento foi Pedro Enrique, preso no Conjunto Ceará. Conforme decisão de audiência de custódia, no celular e no notebook do autuado, foi encontrado “farto material”, tanto em fotos, quanto em vídeos, de atos sexuais envolvendo crianças e adolescentes. Mais uma vez, o Telegram foi utilizado para acesso ao conteúdo de exploração sexual.

“O crime sexual tendo como vítima criança e adolescente e o uso de equipamento eletrônico para sua consumação revela o perigo do estado de liberdade do autuado mesmo que com condições pessoais favoráveis, pelo que, a toda evidência, encontram-se presentes os requisitos da prisão preventiva, na forma do artigo 312, do CPP (Código de Processo Penal)”, afirmou, ao decretar a prisão do suspeito, o juiz Marcos Aurelio Marques Nogueira.