Crianças participam de mutirão de limpeza na Praia do Poço da Draga

Praia do Poço da Draga recebe mutirão de limpeza com crianças do ensino fundamental para reforçar a importância do descarte correto de plástico Crédito: FÁBIO LIMA

Segundo Beatriz Geraldes, integrante da equipe de comunicação do Movimento Plástico Transforma, a iniciativa busca conscientizar e educar sobre a importância do descarte correto de plásticos. “Enquanto um grupo recebe uma capacitação sobre como funcionam os materiais, sobre os tipos de resíduos, reciclagem, descarte adequado, o outro vai para campo coletar os despejos”, explica Beatriz. “Nosso grande sonho é fazer a reciclagem acontecer no Brasil. O que conseguirmos reciclar, vamos destinar para o projeto Re-ciclo. Todo esse material vai ser encaminhado para as cooperativas que destinam para as indústrias”, afirma Laila Suerdieck, realizadora do SOLOS. De acordo com Fernanda Naluf, uma das integrantes do Movimento, se descartado de forma correta, o plástico pode ser transformado em novos produtos.