Dia Mundial da Limpeza: Sema atua na Praia do Futuro neste sábado, 21

A ação acontece desde 2018 e tem como objetivo conscientizar a população a cuidar do planeta. Limpeza se inicia às 7h30min e tem previsão de encerramento às 10 horas

Crédito: Divulgação/Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema)

A Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema) realiza neste sábado, 21, uma ação em comemoração ao Dia Mundial da Limpeza na Barraca Marulho, na Praia do Futuro, em Fortaleza. A ação se inicia às 7h30min e tem previsão de encerramento às 10 horas.

O secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Sema, Gustavo Vicentino, destaca que o descarte irregular de lixo é um problema global. Segundo ele, a ação é uma oportunidade para chamar a atenção da população para a responsabilidade coletiva de cuidar do planeta.

“Vamos disponibilizar luvas e sacos para que todos possam participar dessa ação. A Sema sempre vai apoiar e colaborar iniciativas que estimulem a educação ambiental e despertem novos hábitos na sociedade", diz o secretário em nota enviada à imprensa.