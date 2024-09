Morre aos 89 anos a atriz britânica Maggie Smith, vencedora de dois Oscar

"Morreu pacificamente, no hospital, esta manhã cedo", anunciaram seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens. "Era uma pessoa muito reservada, mas estava com seus amigos e familiares nos momentos finais de sua vida. Deixa dois filhos e cinco netos que estão devastados pela perda de sua extraordinária mãe e avó", acrescentaram.

A atriz Maggie Smith, lenda do teatro e do cinema britânicos, morreu aos 89 anos, anunciou nesta sexta-feira (27) a sua família em um comunicado.

Sua carreira foi marcada pela diversidade de papéis e gêneros, desde a madre superiora em "Mudança de Hábito" (1992), ao lado de Whoopi Goldberg; a professora de magia da saga Harry Potter, interpretou uma mulher neurótica em "Uma Janela para O Amor" (1986) ou uma idosa sem-teto em "A Senhora da Van" (2015).

A atriz, que participou de mais de 50 filmes, conquistou 58 prêmios e 157 indicações, incluindo seis ao Oscar, em sua longa carreira. Também ganhou 5 BAFTAs, os prêmios do cinema britânico, além de um prêmio honorário, e treze indicações.

Nascida em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, Smith começou a atuar nos palcos do Oxford Playhouse no início dos anos 1950, ingressando posteriormente nas companhias de teatro londrinas Old Vic e Royal National Theatre, ao lado de seu primeiro marido, o ator Robert Stephens.