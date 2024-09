Universidade oferta serviços jurídicos gratuitos nesta quinta-feira, 26

CPF (apresentação do original, sem necessidade de cópia); RG (apresentação do original, sem necessidade de cópia); Comprovante de endereço físico (original ou cópia) ou digital (imagem no celular), desde que esteja no nome do requerente. Na ausência, será preenchida a Declaração de Residência.

Ter deficiência física, mental/intelectual, auditiva, visual ou múltipla;

Residir em Fortaleza;

Estar fora do mercado de trabalho;

Ser beneficiário(a) do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou

Pertencer a uma família beneficiária do Auxílio Brasil; ou

Estar inscrito no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal;

Dispor de renda per capita familiar de até um salário mínimo.

Documentação necessária:

* Se recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC):

- Laudo médico padrão emitido por instituição pública ou conveniada com o SUS;

- Original e cópia do RG e CPF do requerente ou representante legal;

- Original e cópia da Certidão de Nascimento, quando se tratar de criança, seguida do RG e CPF do responsável;

- Original e cópia do comprovante de residência (últimos 6 meses) com CEP de Fortaleza;

- Histórico do Benefício de Prestação Continuada (BPC) - retirado no site ou agência do INSS) ou o Demonstrativo de Crédito de Benefício;

- 2 fotos 3x4 recentes (com fundo claro).



* Se não recebe BPC:



- Laudo médico padrão emitido por instituição pública ou conveniada com o SUS, complementado do exame específico (acuidade visual com correção ou audiometria ou quesitos respondidos por neuro ou psiquiatra);

- Declaração emitida pelo CRAS ou Regional que ateste o perfil socioeconômico exigido (pertencer a uma família beneficiária do Auxílio Brasil; ou estar inscrita no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal; ou dispor de renda per capita familiar de até um salário mínimo);

- Original e cópia do RG e CPF do requerente ou representante legal;

- Original e cópia da Certidão de Nascimento, quando se tratar de criança, seguida do RG e CPF do responsável;

- Original e cópia do comprovante de residência (últimos 6 meses) com CEP de Fortaleza;

- Original e cópia da Carteira de Trabalho (CTPS) para pessoas com idade superior a 16 anos e inferior a 60 anos; CTPS digital (impressa) ou Extrato Previdenciário (emitido pelo INSS) e, em caso de afastamento do trabalho, o histórico do benefício do INSS;

- 2 (duas) fotos 3x4 originais e recentes (com fundo claro).



Atendimento INSS:

Orientação previdenciária, serviço social e requerimentos diversos

Documentação Necessária:

- RG;

- CPF;

- Carteira de Trabalho (CTPS);

- Comprovante de endereço atualizado;

- Requerimento em andamento ou indeferido, se aplicável.



Atendimento Enel:



Emissão de segunda via de faturas, mudança de titularidade, consulta de débitos, parcelamento, nova ligação, religação e outros serviços relacionados



Documentação Necessária:

- RG;

- CPF;

- Conta de energia.

Atendimento SDHDS:



Inscrição e atualização do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal

Documentação Necessária:

- RG;

- CPF;

- Comprovante de endereço atualizado;

- Número do NIS.