Cerca de 500 agentes serão destacados para policiamento nas ruas nesta sexta-feira, 20

As datas, horários e locais onde os agentes irão atuar são determinadas a partir de estudos feitos pela Superintendência de Pesquisa (Supesp) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), com base em dados sobre ocorrências anteriores. “Na sexta-feira à noite, a gente tem uma preocupação porque já começa a aumentar alguns delitos sobre o patrimônio. Aumentamos o efetivo nas ruas, justamente para inibir a ação dos criminosos nesse horário e aumentar a sensação de segurança da população”, explica o titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá. Além desta, outras operações contra o crime são realizadas pontualmente no Ceará, atendendo às necessidades específicas de cada local. De acordo com o secretário, o deslocamento de agentes para a ação ostensiva também é realizado individualmente por cada município durante as semanas.

"Nas outras unidades, nos outros dias da semana, eles têm autonomia para efetuar essa mesma operação [com agentes administrativos], mas também utilizar tropas especializadas para ajudar o seu efetivo operacional ordinário. Vou dar um exemplo: tem lá a viatura do patrulhamento e ele pega o Cotam, ele pega o Bepi, ele pode pegar o Raio, o Cotar, para auxiliar no aumento da ostensividade", acrescenta. Confira imagens da entrega: FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-09-2024: Governador Elmano de Freitas anuncia Operação Expediente Operacional. (foto: Fabio Lima/ OPOVO) Crédito: FÁBIO LIMA

Pouco antes da saída para os locais de atuação, os policiais receberam 100 novos escudos balísticos nível 3A, que serão distribuídos entre as unidades do Comando de Policiamento de Choque (CP Choque). Ainda conforme o chefe das forças estaduais de segurança, o objetivo do reforço é garantir a integridade física dos agentes, para que eles possam proteger a população e seus patrimônios. “Temos que cuidar de quem cuida do povo. Isso é uma máxima do governo Elmano de Freitas e sempre foi uma preocupação minha, como policial de origem, e a gente tem procurado fazer isso aqui o máximo possível. O melhor de condições para o nosso policial estar na madrugada enquanto todos nós estamos descansando”, conclui Sá.

Reconhecimento facial ainda não tem prazo para instalação Anunciado em agosto passado, como parte das medidas contra o crime organizado no Ceará, o reconhecimento facial de foragidos da polícia ainda não tem prazo para começar a funcionar no Estado. Já em debate na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), o projeto prevê o uso de câmeras de vigilância públicas e futuramente privadas para localizar pessoas com mandados de prisão em aberto na Justiça. A expectativa é de que essas imagens sejam integradas à base de dados da polícia e aumentem o número de prisões efetuadas. Após resultados iniciais positivos, conforme o governador Elmano de Freitas, o sistema está em fase final de testes e aguarda aprovação dos deputados para ser implementado no Ceará.