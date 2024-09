Casal de militares é detido sob suspeita de atos libidinosos na Praia do Futuro

A prisão foi realizada por um PM da reserva com apoio dos policiais do BPTur

Um casal formado por um homem e uma mulher, ambos lotados na Polícia Militar do Ceará, foram detidos sob suspeita de atos libidinosos em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza. O caso foi registrado no domingo, 22.

A Polícia Militar do Ceará emitiu uma nota informando que um policial militar da reserva deu voz de prisão aos dois militares com apoio de uma viatura do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur). Os dois suspeitos estavam de folga e foram detidos sob a suspeita de ato obsceno. A nota não específica que tipo de situação o contexto da situação.

Conforme a corporação, os policiais foram apresentados na Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar (CPJM). "O condutor e os conduzidos foram ouvidos na CPJM e liberados em seguida. O procedimento foi encaminhado para a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD)", informa a nota.