Ecstasy, maconha e lança-perfume são apreendidos em barraca da Praia do Futuro

Cinco litros e um frasco de 'lança-perfume', 60 papelotes de ecstasy e dois cigarros de maconha foram apreendidos em uma barraca da Praia do Futuro, em Fortaleza, por volta das 5 horas desta segunda-feira, 23, enquanto uma festa ocorria no local.

De acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), o material foi localizado na faixa de areia da praia. Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi identificado.

