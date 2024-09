Homem acaba preso e outro morto após ser baleado enquanto tentavam assaltar loja, em Fortaleza

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante suspeito de roubar uma loja do bairro de Fátima , em Fortaleza, na noite desse domingo, 22. Durante a ocorrência do crime, um outro suspeito de participar da ação, que não foi identificado, morreu no local da ocorrência . Ele tinha ferimentos por disparos de arma de fogo.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram até o local para colher indícios que serão usados nas investigações, que estão a cargo da 5° Delegacia do DHPP.