96 kg de barbatanas de Tubarão-Azul são apreendidas no Aeroporto de Fortaleza

De acordo com a Receita Federal, as barbatanas estavam ocultas em outras cargas e em bagagens de passageiros. O material já estava desidratado e pronto para consumo.

Considerado um item nobre na culinária chinesa, 96 quilos (kg) de barbatanas de Tubarão-Azul foram apreendidos no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira, 23. A carga vinha de São Luís, no Maranhão, e estava a caminho do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Na China e em outros países asiáticos, as barbatanas são alimentos símbolo de ostentação e poder. Elas costumam ser usadas em sopas e em outros pratos. Ainda segundo a Receita Federal, um prato individual pode chegar a custar até US$ 500. Já o valor do produto pode alcançar US$ 3 mil por kg.

Apesar do alto valor, a captura de tubarões é proibida no Brasil. Os envolvidos em crimes de exportação ilegal de mercadorias, como a apreensão de barbatanas de Tubarão-Azul, podem enfrentar diversas penalidades: multas, prisão, perda das mercadorias, suspensão de atividades das empresas envolvidas e responsabilidade civil.

Com a captura, já foram apreendidos 392 kg de barbatanas nos últimos sete dias. 230 kg haviam sido interceptados no dia 17 e 66 kg no dia 19. A apreensão desta segunda é fruto de uma operação conjunta da Receita Federal e com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).