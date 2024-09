Funcionário de prédio da Praia de Iracema, em Fortaleza, sofre queimaduras após tentar conter incêndio em apartamento

Um funcionário de um prédio no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, sofreu queimaduras superficiais na face e nas mãos devido a um incêndio que atingiu um dos apartamentos do sexto andar da edificação. Ele se feriu enquanto tentava conter as chamas. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), o fogo teria se originado em um forno de cozinha.

Segundo os bombeiros, os moradores do apartamento estariam fazendo uma pizza quando foram para o apartamento de um outro inquilino do prédio. Ao voltarem, sentiram um forte cheiro de gás pelo corredor. Um isqueiro, além disso, teria sido aceso, o que gerou uma pequena explosão.