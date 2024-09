Rodovia de Honduras é bloqueada em pedido por justiça para ambientalistas assassinados

Os manifestantes impediram a passagem de centenas de veículos ateando fogo a pneus e colocando paus e pedras na via. O bloqueio começou ao amanhecer e terminou ao meio-dia.

"Justiça para Berta", "Justiça para Juan López", repetiam os manifestantes convocados pelo Conselho Cívico de Organizações Populares e Indígenas de Honduras, que bloquearam o quilômetro 30 da rodovia CA-5 entre Tegucigalpa e San Pedro Sula (norte), a segunda cidade do país.

"Hoje, esta mesma impunidade ameaça se repetir com o assassinato de Juan López, um novo mártir na luta pela defesa dos territórios", acrescentou.

"Mais de 8 anos depois do crime cruel" contra Berta Cáceres, de 44 anos, "continuamos vendo a fragilidade e a corrupção do sistema de justiça em Honduras", informou o Conselho em nota.

No último domingo, o papa Francisco condenou o assassinato do ambientalista. "Fiquei sabendo, com dor, que em Honduras foi assassinado Juan Antonio López, delegado da palavra de Deus, coordenador da Pastoral Social da Diocese de Trujillo e membro fundador da Pastoral da Ecologia Integral em Honduras", expressou o pontífice argentino.

O Conselho, por sua vez, pediu à Corte Suprema que "confirme" a sentença contra oito condenados pelo assassinato de Cáceres, realizado na noite de 2 de março de 2016 por pistoleiros que entraram em sua casa em La Esperanza, no leste de Honduras.

Honduras é um dos países mais perigosos do mundo para ativistas ambientais, com 18 assassinatos em 2023, de acordo com a ONG Global Witness.