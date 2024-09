Tesouro Direto não terá venda de títulos nesta 3ª-feira por greve de servidores

O Tesouro ressaltou ainda que as operações de resgate antecipado e agendamentos serão realizadas normalmente amanhã, "ou seja, os investidores poderão resgatar seus investimentos normalmente no Programa, caso desejem".

A Secretaria do Tesouro Nacional informou que não haverá venda de títulos por meio do Programa Tesouro Direto nesta terça-feira, 24, devido à greve dos servidores da instituição.

O Tesouro Direto não é o único impactado pela greve dos servidores do órgão. As divulgações sob responsabilidade do Tesouro também estão sendo afetadas, como já ocorreu com o resultado das contas públicas de julho, apresentado somente no começo de setembro. O atraso deve se repetir neste mês.

Pelo calendário original, o Relatório Mensal da Dívida (RMD) seria divulgado nesta quinta-feira, 26, e o Resultado do Tesouro Nacional (RTN) de agosto publicado na sexta-feira, 27. As novas datas, porém, ainda devem ser informadas pelo órgão.