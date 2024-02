Oito bairros de Fortaleza receberão estações do Bicicletar; veja quais

Foto de apoio ilustrativo. Durante os meses de fevereiro e março, serão 40 novas estações do Bicicletar instaladas, entre substituição de antigos equipamentos e implantação de novos Crédito: FERNANDA BARROS

Oito bairros de Fortaleza vão receber estações do Bicicletar a partir da próxima quinta-feira, 22. Ao todo, serão 13 estações distribuídas nos bairros Vila Velha, Barra do Ceará, Jardim Iracema, Álvaro Weyne, Floresta, Jardim Guanabara, Bonsucesso e Vila Peri, locais ainda não atendidos pelo sistema. Três estações devem iniciar as operações no bairro Vila Velha na próxima semana. A Prefeitura de Fortaleza informou que deve instalar 105 novas estações do Bicicletar em regiões que ainda não foram atendidas até o final deste ano. Dessas, 90% estarão localizadas em bairros da periferia de Fortaleza. Ainda segundo a gestão municipal, durante os meses de fevereiro e março, 40 novas estações do Bicicletar serão instaladas. Dessas, 27 são substituições, ou seja, estações novas, com bicicletas novas, instaladas em localidades que já tinham estações anteriormente e demais são estações em localidades novas.



Com o projeto de expansão, Fortaleza terá 300 estações do Bicicletar em dezembro deste ano. Para isso, a gestão municipal deu início, em dezembro passado, à desativação temporária de 195 estações para a substituição de novos equipamentos.

Entre as melhorias na expansão do sistema estão equipamentos novos, instalação de dispositivos antifurtos, modernização do sistema de câmeras de videomonitoramento com identificação facial e atualização da identidade visual dos equipamentos. Outra novidade é a instalação de 100 bicicletas elétricas dotadas de pedal assistido e autonomia mínima de 50 km. A utilização desses novos equipamentos pelos usuários ainda não foi detalhada. Durante a substituição das estações, a prefeitura orientou que os usuários devem procurar estações mais próximas durante o período. No local, haverá comunicados sobre as estações mais próximas, além de informações no site do do Bicicletar. Atualmente, o sistema possui 195 estações Bicicletar Adulto, além das 13 do Mini Bicicletar e 16 Bicicletar Corporativo. Ao todo, são 450 mil usuários cadastrados. A Prefeitura destacou que o programa evitou, desde o início das atividades, em 2014, a emissão de mais de 2.740 toneladas de gás carbônico na atmosfera com quase sete milhões de viagens. O sistema é administrado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), em parceria com a Unimed Fortaleza e a Serttel.