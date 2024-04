Frotinha da Messejana deve ser reinaugurado nesta segunda, 8 de abril

A unidade de saúde passa por requalificações sucessivas desde, pelo menos, novembro de 2019 . Em agosto de 2021, trabalhadores da Saúde e a comunidade do bairro Messejana realizaram uma manifestação pedindo celeridade na conclusão da reforma e reabertura do hospital, que estava fechado desde o fim de maio daquele ano.

Com a reforma, a Unidade de Terapia de Urgência (UTU) foi expandida, saindo de três para quatro leitos. Também foram reformadas as enfermarias e a sala pequenos procedimentos. A expectativa é de que a entrega do equipamento desafogue outras unidades de Frotinhas e o IJF , destacou o secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo.

A obra, realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinf), custou R$ 9,7 milhões. O hospital passou por reformas em todo o centro cirúrgico, no laboratório, no bloco administrativo, na coberta e nas salas de gesso e raio-X. A unidade também recebeu novas instalações elétricas e uma nova subestação de energia.

Obras do Gonzaguinha de Messejana

Outro equipamento de saúde do bairro, o Gonzaguinha de Messejana também passa por reforma. Em live realizada no dia 6 de novembro do ano passado, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, afirmou que estava naquele momento com 50% das obras concluídas.

Segundo a Prefeitura, o Gonzaguinha deve ser entregue no segundo semestre de 2024. A pós a reforma da unidade, o projeto prevê a ampliação do hospital, que passará de 4.545 m² (metros quadrados) para 6.300 m².

Foram investidos R$ 29 milhões para a construção de 107 leitos, consultórios médicos, ambulatório, serviço social, psicologia e fonoaudiologia, sala de ultrassonografia e raio-X.

