Planetário Rubens de Azevedo oferta atividades gratuitas em setembro; confira programação

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 02-09-2023: Curso Popular de Astronomia no Planetário, equipamento público da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará) que integra o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

O Planetário Rubens de Azevedo, que integra o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura oferece, neste mês de setembro, programações gratuitas e sessões lúdicas. As atividades são voltadas a crianças e adultos e podem ser conferidas no site oficial. O Planetário faz parte da Rede Pública de Espaços e Equipamentos Culturais (Rece) ligados à Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), e gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Confira a programação gratuita Noite das Estrelas

Programa de observação astronômica a partir de um telescópio especial, disponibilizado ao público em geral para a visualização de crateras da lua, planetas, nebulosas, etc. A participação é gratuita e livre, por ordem de chegada. A Noite das Estrelas acontece na próxima quarta-feira, 11, das 19 às 21 horas. Curso Popular de Astronomia Com aulas gratuitas nos dias 14 e 28 — aos sábados — e com início às 15h30min na sede do Planetário, o minicurso abordará uma temática diferente em cada encontro. As aulas serão ministradas pelos professores de Física e Astronomia do Planetário.

As inscrições são abertas sempre na quarta-feira anterior à aula da semana, a partir das 12 horas, no site do Dragão do Mar ou diretamente na página do Planetário, com limite de 50 vagas por turma. Música nas Estrelas Entre os dias 15 e 29 — aos domingos — o Planetário apresenta sessões do Música nas Estrelas, programa que combina projeções em fulldome com trilhas musicais.

As sessões conduzem o público a uma viagem imaginária pelo tempo e pelo espaço, entre nebulosas, galáxias, constelações, exoplanetas e muito mais, ao som de encantadoras músicas. O acesso é gratuito e livre, mediante retirada de convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário, sendo disponibilizados 50 lugares por sessão. Momentos Cósmicos

No dia 21, às 15h30min o Planetário realizará um encontro para entender o universo, voltado a jovens e adultos. Ministrada pelo professor e diretor do Planetário, Dermeval Carneiro, as inscrições são gratuitas, porém limitadas. As inscrições devem ser feitas no dia e local do evento, que se inicia a partir das 14h30min. Sessões Lúdicas O Planetário mantém a oferta de sessões lúdicas sobre Astronomia e Ciências afins, de quinta a domingo, cada uma delas com duração média de 30 minutos.

Às quintas e sextas de setembro, serão exibidas a sessão infantil "ABC do Sistema Solar", às 18 horas, e a juvenil-adulta "Passaporte para o Universo", acessível em Libras, às 19 horas. Aos sábados e domingos, a programação começa a partir das 17 horas, com uma sessão a cada hora: "ABC do Sistema Solar" (infantil); "A Lenda da Princesa Acorrentada" (infantojuvenil acessível em Libras), às 18 horas; "Passaporte para o Universo” (juvenil-adulta acessível em Libras), às 19 horas, e "Dimensões" (juvenil-adulta), às 20 horas. Os ingressos para as sessões custam R$ 10,00 (meia) e R$ 20,00 (inteira), e podem ser adquiridos no site da Sympla Bileto e na bilheteria física do Dragão.